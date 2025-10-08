Quattro aziende pronte ad assumere a Pordenone | ecco come candidarsi

Si terrà giovedì 13 novembre al Padiglione 7 della Fiera di Pordenone il Recruiting Day Young. Un evento, promosso dalla Regione in collaborazione con il Comune di Pordenone, l'Informagiovani e Pordenone Fiere, rivolto interamente ai giovani pronti a entrare nel mondo del lavoro. L'iniziativa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

