Quartieri trasformati in discariche Rifiuti abbandonati scatta l’allarme I residenti chiedono le telecamere

Sedie rotte, materassi, mobili, vernici e sacchi neri di spazzatura. Monza continua a fare i conti con il fenomeno degli abbandoni abusivi di rifiuti ingombranti. Negli ultimi giorni i cittadini hanno alzato la voce sui social, segnalando cumuli di immondizia in diversi quartieri trasformati in discariche improvvisate. In via Luca della Robbia, nel quartiere Cederna, di fronte al civico 34, i residenti si sono trovati davanti a una fila di rifiuti: sedie, lastre di legno, un materasso e decine di sacchi abbandonati lungo il marciapiede. "La discarica, prima all’inizio di via Cantalupo, si è leggermente spostata", denuncia un cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

