Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Oggi, 08 Ottobre 2025, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a circa 0,324 euroSmc (pari a 34,03 euroMWh). Il valore è calcolato utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo un periodo di relativa stabilità e lievi ribassi. Dal minimo recente di 30,16 euroMWh registrato il 5 Ottobre 2025, il prezzo è risalito fino agli attuali 34,03 euroMWh, segnando un incremento di circa il 13% in soli tre giorni. Questo movimento riflette una maggiore volatilità del mercato, probabilmente legata a fattori stagionali e alle dinamiche della domanda e dell’offerta nel contesto europeo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

