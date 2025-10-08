Quanto spende e cosa compra in media una famiglia genovese ogni mese
In Liguria, nel 2024, la spesa media mensile per consumi sostenuti è pari a 2.763 euro. Un valore poco più alto della media nazionale di 2.755 euro e in crescita rispetto a quello del 2023, pari a 2.682 euro. Lo rileva l'Istat in un report in cui viene spiegato che la spesa è tutto sommato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: spende - cosa
Lo stabilimento balnerare di Andrea Bocelli si chiama Alpemare e una tenda costa 16 mila euro a stagione: chi li spende (e per cosa)
Rifiuti, strade, indennità e assistenza sociale: ecco quanto spende e per cosa il Comune di Agrigento
Tra spioni fai-da-te e “007” improvvisati a basso prezzo, c’è chi spende fino a 3.500 euro per il sospetto di essere intercettato. Microspie e microtelecamere sono ormai alla portata di tutti, ma è sottile la linea rossa tra cosa è legale e cosa no. L'approfondimento - facebook.com Vai su Facebook
Quanto spende (e cosa compra) in media una famiglia genovese ogni mese - 763 euro, il 40% per bollette e casa, un valore di poco superiore alla media nazionale ... Riporta genovatoday.it