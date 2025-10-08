Quanto guadagnerà l’Inter dall’amichevole con l’Atletico Madrid in Libia
Quanto guadagnerà l’Inter dall’amichevole con l’Atletico Madrid? Venerdì alle ore 18 a Bengasi l’Inter scenderà in campo per un’amichevole contro l’Atletico Madrid. In palio la cosiddetta “Coppa della ricostruzione”. A organizzarla il Fondo libico per lo sviluppo sportivo, nato con l’obiettivo di rilanciare Bengasi e celebrare la rinascita delle sue infrastrutture dopo gli anni di guerra. Teatro della sfida il Benghazi International Stadium appena ristrutturato. Chiaramente sia da una parte che dall’altra mancheranno tantissimi nazionali ma sarà l’occasione per Chivu per testare qualcuno in attesa della ripresa del campionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: guadagner - inter
Al di là della volontà di trattenere Akanji in futuro, l'Inter continua a guardarsi intorno per rinforzare e ringiovanire il reparto difensivo, anche alla luce della scadenza imminente dei contratti di Acerbi e De Vrij! Ci sarebbero già almeno cinque difensori nel mirino - facebook.com Vai su Facebook
L'Inter Under 23 si salva in extremis, 2-2 con l'Ospitaletto: La Gumina dal dischetto sblocca il risultato, poi la rimonta degli ospiti, #Zuberek nei minuti di recupero fa guadagnare un punto ai nerazzurri - X Vai su X