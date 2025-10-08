Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Quifinanza.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il valore di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del prezzo medio di acquisto dell’energia sulla Borsa Elettrica, espresso in euro per MWh e convertibile in euro per kWh (1 MWh = 1.000 kWh). Al 08 Ottobre 2025, il PUN giornaliero si attesta a 0,1136 €kWh (113,58 €MWh), mentre la media dei primi giorni di ottobre oscilla tra 0,1033 €kWh e 0,1192 €kWh. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN resta il punto di partenza per la formazione delle offerte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

