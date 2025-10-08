Quando mi ha intervistato ero ubriaco Lovati scarica su Corona

Non c'è pace per Massimo Lovati. Nelle ultime ore, l'avvocato di Andrea Sempio è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica per alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni di "Falsissimo", il podcast di Fabrizio Corona. Al punto che il Consiglio Distrettuale di Disciplina dell'ordine degli avvocati di Milano ha deciso di intervenire, annunciando di aver aperto un'istruttoria per valutare eventuali illeciti disciplinari da parte del collega. "Corona mi ha tradito, avevo bevuto" Lovati è tornato a parlare in tv per fornire la propria versione in merito all'intervista con l'ex re dei paparazzi.

