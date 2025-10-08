Quando l’immagine si trasforma in storia | le campagne pubblicitarie di moda

Life&People.it Ottobre: la moda diventa linguaggio; le c ampagne pubblicitarie dell’Autunno Inverno offrono un’alternanza di ombre e bagliori, volti che parlano senza parlare. Le case di moda riscrivono la loro identità attraverso ciò che sembrano dipinti contemporanei, sospesi tra memoria e innovazione, uno specchio del nostro tempo. Saint Laurent: eleganza come tensione. Anthony Vaccarello mantiene la sua rigorosa narrazione sensuale. Kate Moss e Chloë Sevign y rendono il fascino della semplicità assoluta in un denso bianco e nero. Nessuna scenografia sontuosa, solo luce e tessuto, pelle e ombra; un’estetica che si insinua nel silenzio e nella misura. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it