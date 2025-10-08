Quando le emozioni si fanno pelle | il linguaggio silenzioso del corpo

Avere i nervi a fior di pelle” — così diciamo quando la tensione nervosa prende il sopravvento. Le emozioni, quando affiorano dall’inconscio fino alla superficie cutanea, lasciano un segno visibile e spesso indelebile. La pelle, con i suoi solchi, le pieghe, le rughe e i cambiamenti di colore, parla un linguaggio tutto suo: un linguaggio non verbale che rivela le nostre emozioni più intime. Il volto come specchio dello stress È soprattutto sul viso che la tensione si manifesta. Lo stress, l’ansia, la fatica e il peso delle esperienze lasciano impronte evidenti. La pelle del viso diventa così una mappa della nostra vita emotiva, dove ogni segno racconta qualcosa di noi. 🔗 Leggi su Lortica.it

