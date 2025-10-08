Quando la cura incontra la cultura | due giorni di confronto sulla medicina transculturale

Agrigentonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un confronto aperto tra medicina, cultura e società. È il tema del convegno “La medicina transculturale: sfide e prospettive interdisciplinari tra l’accoglienza e la cura”, in programma venerdì e sabato all’hotel Dioscuri Bay Palace di San Leone. L’evento è organizzato dall’Ordine dei medici. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

