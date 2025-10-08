Qualificazioni Mondiali 2026 Europa | calendario risultati classifiche

Sedici Nazionali affiliate all'UEFA parteciperanno ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti: Qualificazioni Mondiali 2026 Europa L'Europa esprimerà 16 delle 48 Nazionali finaliste che parteciperanno ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: lo scorso venerdì 13 dicembre 2024 a Zurigo, in Svizzera, le 54 Nazionali iscritte alla .

Tunisia-Liberia (Qualificazioni Mondiali Africa, 04-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Lussemburgo-Irlanda del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 04-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

