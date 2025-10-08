Qualiano autombulanza tamponata sulla circumvallazione | caccia al pirata della strada
Ambulanza tamponata lungo la circumvallazione esterna a Qualiano. Lo riporta Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Ruggiero racconta in un post: “Stavamo per svoltare a destra sulla circonvallazione, in prossimità di via Avv. Antonio Palumbo, quando una Fiat nera ci ha raggiunto alle spalle a forte velocità, tamponandoci e facendoci sbalzare in avanti. Il . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: qualiano - autombulanza
Con profondo dispiacere comunichiamo che l’uomo colpito da un arresto cardiaco mentre faceva jogging, e inizialmente rianimato grazie alla professionalità e alla prontezza degli equipaggi del 118 di Qualiano, è purtroppo deceduto in queste ore in ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Autoambulanza tamponata lungo la Circumvallazione a Qualiano - Ieri un'autoambulanza sarebbe stata tamponata lungo la Circumvallazione Esterna a Qualiano. Si legge su internapoli.it
Qualiano: tenta di andare a cena fuori nonostante i domiciliari: arrestata 46enne per evasione - I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per evasione una 46enne del posto, già sottoposta alla misura della detenzione domiciliare. Segnala ilmattino.it