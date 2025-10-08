quali sono gli aspetti critici sulla festa di san francesco segnalati da mattarella

"Il testo presenta alcuni aspetti critici che avverto il dovere di segnalare". Si apre così la lettera che Sergio Mattarella ha inviato ai due presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, a proposito della legge che reintroduce la festa nazionale di San Francesco da celebrare il 4 ottobre. Il capo dello stato, come da prassi dopo l'approvazione del testo a Montecitorio e Palazzo Madama, ha ufficializzato il ritorno della celebrazione dopo che nel 1977 la festività del santo patrono d'Italia era stata abolita. Precisando che i rilievi non riguardano "profili di natura costituzionale", Mattarella ha fatto notare che per far diventare la celebrazione di San Francesco una festa nazionale si è dovuta modificare un'altra legge preesistente, la legge 132 del 1958, che rendeva il 4 ottobre un giorno di solennità civile in onore dei patroni d'Italia, Santa Caterina da Siena e, appunto, il santo d'Assisi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

