Quali giocatori hanno segnato più gol nella storia delle qualificazioni ai Mondiali?
2025-10-07 23:27:00 Giorni caldissimi in redazione! Il percorso verso la fase finale della Coppa del Mondo 2026 è davvero avviato. Includendo le tre nazioni ospitanti – Stati Uniti, Messico e Canada – 18 nazioni hanno già prenotato il loro posto all’evento clou della prossima estate. Il torneo, che si svolge per la prima volta in tre paesi, è, letteralmente, il più grande mai realizzato finora. Quarantotto squadre si sfideranno per il più grande premio del calcio, ampliato dalle 32 squadre dell’edizione 2022 in Qatar. L’elenco completo delle squadre qualificate non sarà noto fino a quando gli spareggi interconfederali non decideranno gli ultimi due posti a marzo, tuttavia, il sorteggio si terrà qualche mese prima, il 5 dicembre 2025 a Washington, DC. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Il Milan aspetta un bomber: i 5 giocatori che hanno segnato più gol con Allegri
Con l'1-0 alla Cremonese, Lautaro Martinez ha segnato ? il suo 158° gol in maglia Inter Ufficialmente al quinto posto dei giocatori con più goal nella storia nerazzurra, eguagliato Luigi Cevenini III. Al quarto posto Mazzola con 161 reti. #LautaroMarti
2002 - Francisco Conceição è uno dei due soli giocatori nati dal 2002 in avanti ad aver segnato in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Champions League, insieme a Karim Adeyemi. Velocità. #VillarrealJuventus #UCL
Il Milan aspetta un bomber: i 5 giocatori che hanno segnato più gol con Allegri - Il calciomercato del Milan prosegue e dopo aver chiuso il colpo Jashari, la priorità torna a essere l’attaccante. Come scrive calciomercato.it