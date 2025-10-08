Quale futuro per la Spiaggia dei Bambini di Voltri | l' estate più difficile tra sfide e speranze

Si è chiusa una stagione difficile per la Spiaggia dei Bambini di Voltri che in estate ospita famiglie ragazzini dei centri estivi ma anche persone con disabilità, un angolo dedicato soprattutto ai più piccoli e all'inclusione che esiste e resiste da vent'anni, nato in seno al Municipio Ponente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

La mareggiata dimezza la Spiaggia dei Bambini, incognita sul futuro dell’arenile di Voltri - Genova – La mareggiata che si è abbattuta sul litorale nei giorni scorsi, causando disagi e problemi in diversi quartieri del ponente cittadino, ha lasciato un segno indelebile sulla Spiaggia dei ... Secondo ilsecoloxix.it

Voltri, la “spiaggia dei bambini” non aprirà. Il nodo dei ripascimenti. L’assessore De Fornari: “Non è in concessione al Comune” - Genova – La "spiaggia dei bambini" a Voltri quest'estate non aprirà. Si legge su ilsecoloxix.it