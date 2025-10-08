Quale finale di Clair Obscur | Expedition 33 è giusto? Risponde la sceneggiatrice del gioco
Jennifer Svedberg-Yen, lead writer di Clair Obscur: Expedition 33, ha spiegato in una recente intervista che il gioco non offre un “finale buono” o “cattivo”, ma due conclusioni complementari, entrambe pensate per stimolare riflessione e interpretazione. “Non c’è un finale giusto, né uno considerato canonico o ufficiale da Sandfall”, ha affermato, chiarendo che ogni esito della storia è stato concepito con uno scopo preciso. “Entrambi sono lì per un motivo, nessuno è perfetto, e tutti e due sono strazianti a modo loro”. La filosofia di scrittura di Svedberg-Yen si fonda sulla libertà di lettura: Clair Obscur (gioco che riceverà un aggiornamento gratuito con un nuovo dungeon, boss ed altro ) non spiega mai troppo, ma invita i giocatori a “mettere insieme i tasselli” e a costruire il senso della storia con la propria sensibilità. 🔗 Leggi su Game-experience.it
