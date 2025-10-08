Qualcomm e Arduino uniscono le forze per l' AI del futuro
Torino, 8 ott. (askanews) - Torino ha ospitato oggi, negli spazi del Museo dell'Automobile, un evento che segna una svolta per il mondo della tecnologia: Qualcomm Technologies ha annunciato l'acquisizione di Arduino, azienda leader nell'hardware e nel software open source. L'obiettivo è semplificare l'accesso degli sviluppatori alle tecnologie più avanzate di Qualcomm, dall'intelligenza artificiale al calcolo ad alte prestazioni, unendo due eccellenze nel campo dell'innovazione. L'accordo unisce la potenza dei processori e dei semiconduttori Qualcomm con la filosofia aperta di Arduino, dando vita a un ecosistema unico capace di accelerare la creazione di dispositivi intelligenti e soluzioni connesse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
