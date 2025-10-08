Qual è l’opera di Bernini in Piazza Barberini? Scopri la risposta al cruciverba
Se nel tuo cruciverba compare la domanda “Opera di Bernini in Piazza Barberini, a Roma”, la risposta corretta è FONTANA DEL TRITONE. Quest’opera, realizzata da Gian Lorenzo Bernini tra il 1642 e il 1643 per Papa Urbano VIII Barberini, è uno dei capolavori del Barocco romano. La fontana si trova al centro di Piazza Barberini e raffigura il dio marino Tritone che, inginocchiato su una grande conchiglia sorretta da delfini, soffia in una conchiglia da cui sgorga l’acqua. La Fontana del Tritone unisce armonia, movimento e simbolismo: rappresenta il dominio dell’uomo sulla natura e celebra la famiglia Barberini, i committenti dell’opera, attraverso gli stemmi papali con le api. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: qual - bernini
Anna Maria Bernini. Prime mcman · Wake up we got no time left. Poi ho incontrato i rappresentanti di Confindustria locale, con i quali ho parlato di impresa, innovazione e trasferimento tecnologico: temi decisivi per costruire futuro e opportunità. Infine, il confro - facebook.com Vai su Facebook