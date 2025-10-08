Putin | gli attacchi ucraini alla Russia non aiuteranno Kiev

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 8 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che gli attacchi all'interno della Russia in rappresaglia per l'offensiva di Mosca "non aiuteranno" l'Ucraina, durante un incontro con alti ufficiali militari a San Pietroburgo. Putin sostiene che l'Ucraina si sta "ritirando lungo tutta la linea del fronte", spingendo Kiev a condurre attacchi "profondi" contro "obiettivi interamente civili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

