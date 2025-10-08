Putin compleanno di guerra | Russia avanti tutta Ucraina spalle al muro
(Adnkronos) – "La Russia deve raggiungere tutti gli obiettivi. Le decisioni prese nel febbraio 2022 sono state corrette e tempestive". La guerra per la Russia in Ucraina procede nella direzione giusta, parola di Vladimir Putin. Il presidente, nel giorno del suo 73esimo compleanno, 'festeggia' prima incontrando militari e San Pietroburgo e poi con una riunione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Il 7 ottobre 2006, nel giorno del compleanno di Vladimir Putin, Anna Politkovskaja venne assassinata nell’ascensore di casa sua a Mosca. Con i suoi articoli per Novaya Gazeta aveva denunciato la deriva autoritaria del regime putiniano e i crimini commessi i - facebook.com Vai su Facebook
