Putin compie 73 anni | Mosca rivendica avanzate e l’iniziativa

Nel giorno in cui compie 73 anni, Vladimir Putin trasforma le celebrazioni in un messaggio di potenza: il conflitto in Ucraina, dice, procede come previsto e l’iniziativa resta a Mosca. Tra incontri con i militari nell’area di San Pietroburgo e una riunione di sicurezza, emerge un refrain: obiettivi immutati, rotta confermata. Un compleanno che diventa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Putin compie 73 anni: Mosca rivendica avanzate e l’iniziativa

In questa notizia si parla di: putin - compie

Anton Gerashchenko @Gerashchenko_en Oggi, il leader russo, Putin, compie 74 anni. Ora gli resta sicuramente un anno di vita in meno. Quando Putin ha invaso l'Ucraina, pensava che sarebbe stata la sua ultima guerra? Certamente no. Ha piani che vanno - X Vai su X

Lasciate il vostro messaggio a #VladimirPutin, che compie oggi 73 anni - facebook.com Vai su Facebook

Putin compie 73 anni: tra lavoro, riserbo e chiamate internazionali - E come da tradizione, il presidente russo passerà la giornata del suo compleanno lavorando, ha tenuto a sottolineare il Cremlino anticipando alcuni degli ap ... msn.com scrive

Gli auguri di compleanno di Kim all’“amico” Putin - un ha scritto una lettera a Vladimir Putin per i suoi 73 anni, confermando l'alleanza tra i due Paesi. Riporta msn.com