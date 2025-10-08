Putin compie 73 anni | Mosca rivendica avanzate e l’iniziativa

Sbircialanotizia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno in cui compie 73 anni, Vladimir Putin trasforma le celebrazioni in un messaggio di potenza: il conflitto in Ucraina, dice, procede come previsto e l’iniziativa resta a Mosca. Tra incontri con i militari nell’area di San Pietroburgo e una riunione di sicurezza, emerge un refrain: obiettivi immutati, rotta confermata. Un compleanno che diventa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

