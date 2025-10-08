Una notizia che ha toccato il cuore del mondo del calcio arriva dai social: Everton Ribeiro, 36 anni, ha rivelato di essere affetto da un cancro alla tiroide. Il centrocampista brasiliano, protagonista ai Mondiali del 2022 con la nazionale verdeoro, ha raccontato di essersi già sottoposto a un intervento chirurgico e di trovarsi ora in fase di recupero. Il suo messaggio, condiviso con serenità e speranza, ha emozionato migliaia di tifosi e colleghi in tutto il mondo. “È andato tutto bene, grazie a Dio. Sto guarendo, con la fede e il sostegno della mia famiglia e di tutti voi”, ha scritto l’atleta, accompagnando le sue parole con una foto sorridente dopo l’operazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Purtroppo ho un cancro”. L’annuncio shock che scuote il mondo del calcio: parole terribili