Purtroppo ho un cancro Calcio in ansia l’annuncio choc del campione e l’intervento | come sta

Una notizia che ha scosso il mondo del calcio internazionale arriva direttamente dai social: il calciatore 36enne ha annunciato di essere affetto da un cancro alla tiroide. Il centrocampista, che ha vestito la maglia della nazionale verdeoro ai Mondiali del 2022 in Qatar, ha rivelato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico due giorni fa e di essere ora in fase di recupero. Il messaggio, condiviso con tono sereno e fiducioso, ha rapidamente commosso tifosi e colleghi. “È andato tutto bene, grazie a Dio. Sto guarendo, con la fede e il sostegno della mia famiglia e di tutti voi”, ha scritto l’atleta, accompagnando le sue parole con una foto che lo ritrae sorridente dopo l’operazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it