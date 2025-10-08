Puoi prestarmi del latte? Poi la violenza disumana | orrore in Italia la vittima è giovanissima

Ha bussato alla porta della vicina con una scusa banale, chiedendole se poteva avere un po’ di latte visto che lo aveva terminato. Ma una volta entrato in casa l’ha aggredita e violentata. La vittima è una studentessa di 19 anni che vive in un condominio nei pressi dell’Università di Pavia. Il presunto aggressore, un uomo di 29 anni, suo vicino di casa, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’aggressione in pieno giorno. L’episodio è avvenuto nella mattina di lunedì. La giovane si trovava da sola nel suo appartamento: il fidanzato era uscito da poco. Quando ha sentito bussare, ha riconosciuto il vicino, un volto conosciuto nel palazzo, e non ha avuto esitazioni ad aprire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

