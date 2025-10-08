Puliti efficienti e accoglienti | ecco i nuovi bagni pubblici che rendono Agrigento più civile

Agrigentonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, mercoledì 8 ottobre, sono pienamente funzionanti i bagni pubblici dell’ex Gil in piazza Fratelli Rosselli. Il servizio sarà attivo ogni giorno dalle 8 alle 20 grazie alla convenzione tra il Comune e il Parco archeologico della Valle dei Templi.La struttura, completamente rinnovata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

