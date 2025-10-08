Pulisic prolunga la maledizione di un milano … di massima penalità
Cinque penalità sono fallite degli ultimi sette lanciati, 71%. Una cifra che aumenta fino a sette errori se vengono considerati gli ultimi 13 (54%). Il Milano è il peggior record tra i cinque principali campionati europei. Quello di Polisico contro la Juventus (0-0) in un momento cruciale del partito, È solo l'ultima di una lunga serie. Dopo l'errore dell'americano, che ha inviato la palla sopra la traversa quando la colpisce con l'interno del piede, Allegri cosa aveva Tornare sul campo per superstizione ha detto a un membro del suo staff tecnico: "Lo ha lanciato con l'interno, giusto? Gli aveva detto di non lanciarlo con l'interno .
28' Buono spunto di Conceiçao: McKennie prolunga sul secondo palo, ma David non ci arriva #JuveMilan 0-0
Milan, Allegri e la profezia su Pulisic: chi sarà ora il rigorista rossonero - Allegri non guarda il rigore di Pulisic contro la Juve: il tecnico del Milan commenta con Landucci l'errore, ma difende l'americano che resterà il rigorista designato.
Udinese-Milan 0-3, super Pulisic e Fofana: Allegri ruggisce - Milano, 20 settembre 2025 – Tre vittorie di fila, senza prendere gol: non succedeva dal lontano febbraio 2023.