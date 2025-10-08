Pulisic prolunga la maledizione di un milano … di massima penalità

2025-10-06 13:31:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Cinque penalità sono fallite degli ultimi sette lanciati, 71%. Una cifra che aumenta fino a sette errori se vengono considerati gli ultimi 13 (54%). Il Milano è il peggior record tra i cinque principali campionati europei. Quello di Polisico contro la Juventus (0-0) in un momento cruciale del partito, È solo l’ultima di una lunga serie. Dopo l’errore dell’americano, che ha inviato la palla sopra la traversa quando la colpisce con l’interno del piede, Allegri cosa aveva Tornare sul campo per superstizione ha detto a un membro del suo staff tecnico: “Lo ha lanciato con l’interno, giusto? Gli aveva detto di non lanciarlo con l’interno . 🔗 Leggi su Justcalcio.com

