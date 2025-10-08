' Puliamo il mondo' il raduno dei volontari è in programma al Montagnone | le info

Per la giornata di sabato 11 ottobre è in programma a Ferrara la trentatreesima edizione di 'Puliamo il mondo', la versione italiana di 'Clean Up the World', l'appuntamento di volontariato ambientale a livello globale. L'iniziativa è organizzata dal circolo Legambiente di Ferrara 'Il Raggio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: puliamo - mondo

"Puliamo il Mondo": il Comune organizza l'evento con Legambiente

Sala Consilina, tutti in campo per ‘Puliamo il Mondo 2025’

Alberobello partecipa a “Puliamo il mondo”: volontari e istituzioni insieme per il territorio

MERCOLEDÌ 8 "PULIAMO IL MONDO" ANCHE A MIRA Il Comune di Mira ha aderito anche quest’anno all’iniziativa Puliamo il Mondo, organizzata in Italia da Legambiente, che corrisponde a Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariat - facebook.com Vai su Facebook

Agropoli protagonista di “Puliamo il Mondo”: studenti, volontari e istituzioni insieme per l’ambiente - Le attività di pulizia hanno interessato Via Piave, Viale Kennedy e l’area del Lido Azzurro, zone scelte per sensibilizzare la cittadinanza alla tutela degli spazi urbani e costieri ... infocilento.it scrive

Bambini, volontari e istituzioni insieme nell’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’ promossa da Legambiente - Interventi sul parco fluviale a Lucca e nella zona delle fattorie romane fra Capannori e Porcari promossi da Legambiente ... Da luccaindiretta.it