Puglia vaccini | da oggi la campagna antinfluenzale Regione

Noinotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tweet della Regione Puglia: Oggi prende il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 20252026, un’opportunità per proteggere te e chi ti sta accanto. Approfondisci su Puglia Salute: https:www.sanita.puglia.itwebguestvaccino-antinfluenzale L'articolo Puglia, vaccini: da oggi la campagna antinfluenzale Regione proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

