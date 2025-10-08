Pubblicazione imminente del bando del concorso docenti PNRR3 | cosa sappiamo Pillole di Question Time

Nel question time del 7 ottobre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto di ANIEF, è stata discussa una questione importante relativa ai tempi di pubblicazione del concorso PNRR3. Un focus particolare è stato posto sulla data di uscita del bando e sulle scadenze previste per la presentazione delle domande. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

ULTIM'ORA - Imminente la pubblicazione del bando per oltre 58.000 cattedre. Definite le scadenze per i percorsi formativi e resta alta l'attenzione sui posti vacanti. #Concorsi #pnrr3

