Pubblica la festa su TikTok dopo la scarcerazione e viene arrestato di nuovo | ora ai domiciliari

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la scarcerazione di Vincenzo De Rosa, 41 anni di Telese Terme, noto pregiudicato legato al gruppo criminale rom dei De Rosa operante nella Valle Telesina. La decisione accoglie le tesi difensive degli avvocati Vittorio Fucci, Antonio Leone e Cosimo Servodio. De Rosa, già detenuto in carcere con l’accusa di traffico di cocaina nell’ambito di un ampio giro di droga, era stato recentemente scarcerato e posto agli arresti domiciliari. Tuttavia, la sua libertà è stata subito messa in discussione dopo la diffusione su TikTok di alcuni video che documentavano una festa organizzata nei pressi della sua abitazione il giorno stesso della scarcerazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pubblica la festa su TikTok dopo la scarcerazione e viene arrestato di nuovo: ora ai domiciliari

