PSVITA VitaRPS5 | La Rinascita del Remote Play PS5 su PS Vita con un Nuovo Fork Potenziato

Hai mai sognato di usare la tua PS Vita come controller per la PS5, o semplicemente di giocare ai tuoi titoli next-gen in qualsiasi stanza di casa? Il sogno del Remote Play su PS Vita è vivo più che mai, grazie al progetto VitaRPS5 (un fork di Vitaki Fork). Se le esperienze passate con le app di Remote Play per Vita ti hanno deluso con crash, latenza e interfacce poco intuitive, è il momento di dare un'altra chance a questa funzionalità. VitaRPS5 non è un semplice aggiornamento; è un'evoluzione significativa, costruita sul solido lavoro di sviluppatori della community come @ywnico e @AAGaming00, ma arricchita con miglioramenti all'interfaccia e alla qualità della vita che fanno la differenza.