PSVITA VitaRPS5 | La Rinascita del Remote Play PS5 su PS Vita con un Nuovo Fork Potenziato
Hai mai sognato di usare la tua PS Vita come controller per la PS5, o semplicemente di giocare ai tuoi titoli next-gen in qualsiasi stanza di casa? Il sogno del Remote Play su PS Vita è vivo più che mai, grazie al progetto VitaRPS5 (un fork di Vitaki Fork). Se le esperienze passate con le app di Remote Play per Vita ti hanno deluso con crash, latenza e interfacce poco intuitive, è il momento di dare un’altra chance a questa funzionalità. VitaRPS5 non è un semplice aggiornamento; è un’evoluzione significativa, costruita sul solido lavoro di sviluppatori della community come @ywnico e @AAGaming00, ma arricchita con miglioramenti all’interfaccia e alla qualità della vita che fanno la differenza. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: psvita - vitarps5
[Vita] VitaRPS5 v1.0.2 disponible https://ift.tt/VnGNHt4 - X Vai su X
PlayStation 4: il Remote Play con PSVita si mostra in video e immagini - Siete curiosi di vedere nuovamente in azione la funzione del Remote Play di PlayStation 4 con PlayStation Vita? Secondo everyeye.it
Assassin's Creed IV Black Flag: giocata una demo con il "remote play" tra PS4 e PSVita - La battaglia navale è spettacolare e coinvolgente, tanto su PS3 quanto su PSVita. Da everyeye.it