PSVITA StellarShift | Quando la Sfida Tecnica Dà Vita a un Tech Demo in Soli 6 Giorni
Nel panorama dello sviluppo indie, a volte sono i progetti più compatti e concentrati a raccontare le storie più affascinanti. È il caso di StellarShift, l’ultima creazione dello sviluppatore Miller Morais, che arriva sulle nostre scrivanie (e soprattutto sul PS Vita) con una premessa chiara e onesta: non è un gioco completo, ma un tech demo nato in sei giorni di lavoro intenso. Spesso ci perdiamo nella grandeur dei titoli triple-A, dimenticando che la sperimentazione pura è il motore dell’innovazione. StellarShift incarna proprio questo spirito: un esperimento audace nato da un vincolo di tempo serratissimo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: psvita - stellarshift
