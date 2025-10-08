PSVITA Lantern Mouse per PS Vita | Un’Avventura Incantevole nei Primi Passi

Cari esploratori di mondi digitali, Preparatevi a rimpicciolire le vostre prospettive e a stringere tra le mani un’esperienza che promette di scaldare il cuore. Oggi vi parliamo di Lantern Mouse, un’avventura in terza persona che sta muovendo i primi, delicati passi nel panorama della PS Vita, e di cui è già disponibile una demo early. Immaginate di trovarvi nei panni di un topolino, ma non uno qualsiasi. Questo piccolo protagonista ha un passato che si sta affievolendo, come i ricordi di un sogno al risveglio. Lantern Mouse è un viaggio alla riscoperta di quelle memorie perdute, un’esperienza che punta dritto all’introspezione e alla meraviglia. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: psvita - lantern

