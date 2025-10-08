PSVITA Emu4VitaPlus v0.49 | Il Frontend Libretro per PS Vita Si Evolve con Nuovi Bug Fix

Salve, appassionati di retrogaming e proprietari di PlayStation Vita! La scena homebrew per la nostra amata PS Vita non si ferma mai, e oggi abbiamo un aggiornamento entusiasmante per uno dei progetti più ambiziosi: Emu4VitaPlus ha raggiunto la versione v0.49! Per chi non lo conoscesse, Emu4VitaPlus è un frontend per emulatori basato sulla potente Libretro API. In parole semplici, è un’unica, elegante applicazione che racchiude decine di “core” (i motori di emulazione) per far rivivere le console e i computer classici direttamente sul vostro Vita. Dalle sale giochi degli anni ’80 ai PC dei primi anni ’90, tutto a portata di mano. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

