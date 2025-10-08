PSVITA Beat Banger Arriva su PS Vita | La Guida Completa alla V0.99

Attenzione tutti i ritmici e amanti delle custom song! La scena homebrew della PS Vita si arricchisce di un titolo incredibile: Beat Banger, il celebre rhythm game paragonabile a Friday Night Funkin’, è finalmente giocabile sul nostro amato handheld grazie al lavoro di masteroga101. La versione Beat-Banger-PsVita- V0.99 è un porting funzionante che, nonostante alcuni compromessi tecnici, permette di vivere l’esperienza di Beat Banger in mobilità. Se avete sempre sognato di sfidare i vostri brani preferiti su Vita, questa è la guida che fa per voi. Cosa Sapere Prima di Iniziare. Prima di tuffarci nelle istruzioni, è doveroso chiarire alcuni punti fondamentali: Copia Legale Obbligatoria: Per procedere, è necessario possedere una copia legale di Beat Banger su Steam. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net