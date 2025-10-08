PS2 Trasforma la tua Memory Card ufficiale PS2 in una Conquest Card per Soulcalibur II! Arriva SC2MAKER

8 ott 2025

Amanti di Soulcalibur II e nostalgici della PS2, preparatevi a un tuffo nel passato che sa di magia!  Elisra, noto sviluppatore della scena homebrew, ha appena rilasciato un’utility tanto semplice quanto geniale:  SC2MAKER 1.0.0. Grazie a questo piccolo ma potentissimo programma, potrete finalmente convertire una  vera Memory Card ufficiale della PlayStation 2 (modello SCPH-10020)  in una leggendaria  Conquest Card per Soulcalibur II. Cos’è una Conquest Card? Perché è così speciale?. Per chi non lo ricordasse o non l’avesse mai sperimentato, la  Conquest Card  per  Soulcalibur II  era un accessorio fisico distribuito in Giappone e in alcune sale giochi. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

