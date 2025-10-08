Provinciale della Valmalenco Pioggia di fondi da palazzo Muzio

Nei giorni scorsi alcuni amministratori dei Comuni della Valle del Mallero, guidati dal consigliere provinciale e sindaco di Chiesa, Renata Petrella, hanno incontrato il presidente della Provincia, Davide Menegola, per fare il punto sui lavori in corso e per quelli in programma per il miglioramento della sicurezza e della resilienza dell'unica arteria che collega la valle con il capoluogo. La Sp 15, infatti, presenta parecchie criticità. La Provincia ha comunicato che sono partiti i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada posto appena prima del bivio per Spriana, laddove nel febbraio 2024 un grosso masso era precipitato sulla carreggiata danneggiando la barriera paramassi esistente.

