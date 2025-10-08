Provincia di Terni Stefano Bandecchi | Tante scuole non a norma con gli impianti antincendio Trovati anche idranti finti senza allaccio dell' acqua
Nuovo caso lanciato dal Presidente della Provincia di Terni Stefano Bandecchi, in apertura della conferenza dei sindaci del territorio di martedì 7 ottobre. All'inizio dell'incontro il sindaco di Terni ha segnalato: “Il 90% delle scuole della provincia non rispetta le norme antincendio. Una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
