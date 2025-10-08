Provincia di Caserta si rinnova il ‘progetto scuole’ per il museo campano di Capua

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il grande riscontro degli anni passati, la Provincia di Caserta conferma anche per l’anno scolastico 20252026 il “ Progetto Scuole ” dedicato alla valorizzazione del Museo Provinciale Campano di Capua, una delle istituzioni culturali più prestigiose del territorio. L’iniziativa, ormai divenuta una buona pratica consolidata, offre agli alunni e agli studenti delle scuole casertane la possibilità di visitare gratuitamente il Museo, usufruendo anche del trasporto in autobus di andata e ritorno e di visite guidate curate da educatori museali specializzati. “Sostenere la cultura e renderla accessibile a tutti -– ha dichiarato il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano – è una delle priorità di questa Amministrazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

