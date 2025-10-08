Provincia di Caserta Colombiano rimodula gli incarichi dei dirigenti Madonna e Palmieri tornano alle loro ' scrivanie'
Con il decreto presidenziale numero 32 dell’8 ottobre 2025, il Presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha disposto la rimodulazione degli incarichi dirigenziali dell’Ente, ridefinendo l’assetto organizzativo e riportando i dirigenti ai settori di competenza dopo la conclusione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: provincia - caserta
West Nile, in provincia Caserta trappole per monitorare zanzare
West Nile, primo morto in Campania: è della provincia di Caserta
Auto usate, la provincia di Caserta si aggiudica il terzo posto
Dramma questa notte a San Prisco, in provincia di #Caserta, dove Giuseppe Sanfelice, 17 anni, è morto dopo uno scontro fatale con un’auto. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto. Ogni sforzo del 118 di salvarlo è stato vano. Parole di cordoglio anche dal - facebook.com Vai su Facebook
Corruzione in Provincia Caserta, ex presidente verso processo. Accolte otto richieste della Procura di Santa Maria Capua Vetere #ANSA - X Vai su X
Caserta, stadio del nuoto: «Trovare una soluzione», l'appello delle società - Lo avevano annunciato a margine del Consiglio provinciale della scorsa settimana, lo hanno fatto ieri. Segnala ilmattino.it
Colombiano proclamato presidente Provincia Caserta - La cerimonia ufficiale si è svolta presso l'Aula consiliare del Palazzo della Provincia. Scrive ansa.it