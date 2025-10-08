Provincia di Caserta Colombiano rimodula gli incarichi dei dirigenti Madonna e Palmieri tornano alle loro ' scrivanie'

Con il decreto presidenziale numero 32 dell’8 ottobre 2025, il Presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha disposto la rimodulazione degli incarichi dirigenziali dell’Ente, ridefinendo l’assetto organizzativo e riportando i dirigenti ai settori di competenza dopo la conclusione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

