Protocollo Salute sospensione temporanea del servizio a tariffa agevolata nello Stretto
La Città metropolitana di Reggio Calabria informa gli utenti che a seguito di una comunicazione trasmessa da Bluferries Srl, a partire dal prossimo 13 ottobre, a causa di un mutamento organizzativo degli imbarchi per l'attraversamento dello Stretto, sarà temporaneamente sospeso il servizio di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: protocollo - salute
Salute e lavoro, protocollo d’intesa tra garante regionale e Adsp dello Stretto
Diritti e lavoro: Società della Salute Alta Valdera e Regione siglano protocollo per vulnerabili e fragili
Diritti e salute dei minori, protocollo d’intesa tra garante metropolitano e medici del Mondo Italia
Sospensione protocollo salute #Bluferries: rincari sui biglietti per i malati gravi calabresi diretti in Sicilia https://calabriadirettanews.com/2025/10/08/sospensione-protocollo-salute-bluferries-rincari-sui-biglietti-per-i-malati-gravi-calabresi-diretti-in-sicilia/… via @ - X Vai su X
FIRMA DEL PROTOCOLLO “ONE HEALTH” PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE Questa mattina, presso il Castello di Santa Severa, tutti i Sindaci del territorio della ASL Roma 4 hanno firmato, alla presenza di: Francesco Rocca, Presidente dell - facebook.com Vai su Facebook
Reggio, sospeso per 60 giorni il servizio ‘Protocollo salute’ di Bluferries - Dal 13 ottobre sospeso per 60 giorni il servizio “Protocollo Salute” di Bluferries per "motivi organizzativi". Secondo citynow.it
Attraversamento Stretto, sospeso temporaneamente servizio a tariffa agevolata "Protocollo Salute" - La sospensione del servizio è prevista per i prossimi 60 giorni, ma l'interlocuzione tra la Città Metropolitana e Bluferries individuerà possibili soluzioni tecniche alternative per la riattivazione ... Lo riporta reggiotv.it