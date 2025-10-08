Protezione civile le iniziative dei Vigili del fuoco irpini
Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma dal 4 al 13 ottobre 2025, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino parteciperà attivamente alle iniziative promosse sul territorio per sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo fondamentale del sistema di Protezione Civile e sull’importanza della prevenzione. In particolare, il 9 ottobre 2025, si terrà un Open Day provinciale presso il Centro Operativo della Protezione Civile Regionale, sito in Via Serroni, Mercogliano, promosso dalla Regione Campania – Direzione Regionale di Protezione Civile, in collaborazione con tutte le strutture operative e la Prefettura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
