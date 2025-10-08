Protezione civile e Croce Rossa in piazza per la campagna Io non rischio

Pordenonetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna “Io non rischio”, la campagna di sensibilizzazione sulle buone pratiche della protezione civile. Pordenone non poteva mancare a questo appuntamento avendo a disposizione una squadra formata da oltre settanta volontari che negli anni si sono messi in gioco per la sicurezza e la tutela del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: protezione - civile

Campi Flegrei: alla protezione civile incontro tra istituzioni e coordinamento

Anci Giovani Toscana: al consigliere pisano Enrico Bruni la delega su Ambiente e Protezione Civile

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

protezione civile croce rossaGiovedì l’esercitazione sul Rupinaro con la Croce Rossa - Interesserà i residenti delle zone più vicine al torrente Rupinaro e verterà sulla simulazione di un intervento san ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Riposto, siglata convenzione con la Croce Rossa Italiana per potenziare la Protezione Civile - Il Comune di Riposto e il Comitato jonico etneo della Croce Rossa Italiana hanno siglato una convenzione triennale che rafforza le attività di protezione civile sul territorio, con particolare attenzi ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Protezione Civile Croce Rossa