Protetto | Talento scienza e tecnologia | la Cina punta sul K-Visa per superare gli Usa
Il contenuto è protetto da password. Per visualizzarlo inserisci di seguito la password: Password: L'articolo proviene da InsideOver. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: protetto - talento
Premio Talento Umbro – Giuliano Teroni e Andrea Thunig, Ufficio Stile Donna Karan Giuliano Teroni si forma nel settore tessile, lavorando prima con Esprit e successivamente con Gucci. Nei primi anni ’90 amplia le proprie competenze dedicandosi alla ma - facebook.com Vai su Facebook