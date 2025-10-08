Proteste pro Gaza Piantedosi in Aula | Disordini hanno poco a che fare con le sorti del popolo palestinese L’Esecutivo valuta misure per migliorare la sicurezza nei cortei

«Sarà l’autorità giudiziaria ad accertare se esiste una regia dietro i disordini verificatisi nei giorni scorsi in occasioni di manifestazioni a sostegno della causa palestinese». Sono le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto oggi nell’Aula della Camera dei deputati sulle proteste pro Gaza e pro Flotilla che nelle ultime settimane hanno attraversato diverse città italiane, sfociando in alcuni casi in scontri tra agenti e dimostranti. Il ministro era presente per rispondere a due interrogazioni presentate dal centrodestra: la prima da Fratelli d’Italia, incentrata su una possibile “strategia eversiva di matrice anti-occidentale e antisemita” dietro i cortei pro-pal; la seconda dalla Lega, che chiedeva al ministro quali iniziative verranno avviate per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza durante scioperi e manifestazioni. 🔗 Leggi su Open.online