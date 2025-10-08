Usa-Italia è una partita valida degli ottavi di finale del Mondiale U20: formazioni, pronostico e dove vederla Non è arrivata nel migliore dei modi la Nazionale di Carmine Nunziata agli ottavi di finale. Una sola vittoria, ma è bastata. Ci sono arrivati, invece, col massimo della forma e con una grande prova, gli Stati Uniti, che hanno vinto il girone contro la Francia, vera favorita. Pronostico Usa-Italia, Mondiale U20: i vice campioni del Mondo alzano la voce (Lapresse) – Ilveggente.it I vice campioni in carica – sì, l’Italia ha perso in finale nell’ultima edizione – però hanno fatto un po’ il gioco del nascondersi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

