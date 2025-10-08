Pronostico Tien-Medvedev | la striscia si ferma dopo due vittorie

Tien-Medvedev è valida per gli ottavi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Anche abbastanza clamorosamente, in quelli che sono stati gli unici due scontri diretti tra questi due tennisti, Tien ha sempre avuto la meglio contro Medvedev. Una volta sul campo, l’altra grazie al ritiro dell’atleta che al momento occupa la posizione numero 18 della classifica mondiale. (Lapresse) – Ilveggente.it Non c’è dubbio che Medvedev cercherà disperatamente di vincere questa partita ed è rimasto in corsa a Pechino fino a quando i crampi non lo hanno messo ko. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

