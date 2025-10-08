Pronostico Scozia-Grecia | rivincita dopo la Nations League

Scozia-Grecia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Era marzo e la Grecia, contro la Scozia, fece il colpaccio esterno in Nations League. No, non è passato tantissimo tempo da quella clamorosa affermazione ellenica in trasferta. Però, dentro la Scozia, sono cambiate diverse cose. (Lapresse) – Ilveggente.it Parliamo infatti di una nazionale che sembra sensibilmente cresciuta nel corso degli anni e sembra, soprattutto, una nazionale pronta anche a prendersi in questo girone un posto al Mondiale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

