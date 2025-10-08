Pronostico Repubblica Ceca-Croazia | ultima chiamata per il primo posto

Repubblica Ceca-Croazia è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Nel gruppo L, come da pronostico, a fare la parte del leone sono state Repubblica Ceca e Croazia. Dodici punti a testa nelle prime sei giornate, con i croati che però ne hanno giocata una in meno. Questo significa che i cechi non hanno alternative alla vittoria nello scontro diretto dell’Eden Arena di Praga:  sì, perché un eventuale successo di Modric e compagni chiuderebbe, di fatto, i giochi per il primo posto, l’unico che mette in palio i biglietti per andare al Mondiale 2026 senza dover passare dai playoff. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

