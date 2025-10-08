Pronostico Musetti-Auger-Aliassime | la superficie fa la differenza

Musetti-Auger-Aliassime è valida per gli ottavi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Sì, parte leggermente avanti il nostro Lorenzo Musetti in questa sfida. Dopo aver battuto Darderi ai sedicesimi adesso c’è Auger-Aliassime, tredici della classifica mondiale, che sta davvero attraversando un grande momento di forma. Pronostico Musetti-Auger-Aliassime: l’azzurro stoppa il sogno (Lapresse) – Ilveggente.it Ed è proprio la vittoria non esaltante contro il connazionale che in generale fa pensare ad un Musetti non al meglio. Molte le occasioni create da Darderi nel corso del match per cercare di rimanere dentro la partita fino alla fine. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

