Pronostico Musetti-Auger-Aliassime | la superficie fa la differenza
Musetti-Auger-Aliassime è valida per gli ottavi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Sì, parte leggermente avanti il nostro Lorenzo Musetti in questa sfida. Dopo aver battuto Darderi ai sedicesimi adesso c’è Auger-Aliassime, tredici della classifica mondiale, che sta davvero attraversando un grande momento di forma. Pronostico Musetti-Auger-Aliassime: l’azzurro stoppa il sogno (Lapresse) – Ilveggente.it Ed è proprio la vittoria non esaltante contro il connazionale che in generale fa pensare ad un Musetti non al meglio. Molte le occasioni create da Darderi nel corso del match per cercare di rimanere dentro la partita fino alla fine. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - musetti
Pronostico Musetti-Duckworth: precedente da vendicare subito
Musetti-Duckworth, per Lorenzo è già un esame Slam: il pronostico
Pronostico e quote Benjamin Bonzi – Lorenzo Musetti, Cincinnati 09-08-2025
In due set lottati, Lorenzo #Musetti prevale nel derby azzurro contro #Darderi nell'#ATP 1000 di #Shanghai. Il tennista azzurro dimostra la sua forza e la sua migliore classifica approdando per la prima volta agli ottavi di finale del #Master 1000 #Cinese. Non - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Auger Aliassime-Musetti 8 Ottobre: Ottavi ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Mercoledì 8 Ottobre, per giocare gli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Auger Aliassime- Da bottadiculo.it
Pronostico Lorenzo Musetti-Felix Auger Aliassime: ottavi di finale ATP Shanghai 2025 - Analisi, quote, guida tv e scommesse ottavi di finale ATP 1000 Shanghai. Da betitaliaweb.it